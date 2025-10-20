Газета
Главная / Общество /

В Таиланде задержали 20 россиян за несколько дней

Ведомости

В Таиланде, на острове Пханган, около 20 граждан России были задержаны за последние три – пять дней в том числе за визовые нарушения, передает «РИА Новости» со ссылкой на местную полицию.

«Больше всего по линии иммиграционной полиции за визовые нарушения, но немало и тех, кого задержала уголовная или туристическая полиция по уголовным обвинениям», – сказал агентству правоохранитель.

При этом собеседник издания отметил, что не имеет сведений о конкретных делах, по которым задержаны те или иные россияне.

Агентство отметило, что запрос был связан с гражданином РФ, которого, по данным российских Telegram-каналов, задержали на Пхангане из-за нелегальной торговли запрещенными веществами и незаконной работы.

