СК возбудил дело о хищении более 500 млн рублей у Минобороны
Военное следственное управление СК России возбудило уголовное дело после мошеннических действий при выполнении госконтракта, которые привели к ущербу Минобороны в размере более 500 млн руб., сообщила пресс-служба СК РФ.
Подозреваемыми по делу стали бывший главный инженер филиала Военно-строительной компании «Строительное управление по Южному военному округу» Николай Лаптев, гендиректор ООО «ПП «Интерарм» Владимир Куранов, его заместитель Вилена Даллари и сотрудники ООО «НЭСТ».
По данным следствия, многомиллионный контракт на поставку оборудования трубопроводной системы был заключен в 2022 г. между госзаказчиком и несколькими компаниями. Куранов и Даллари должны были отвечать за поставку, а Лаптев – контролировать исполнение контракта. В 2023 г. фигуранты совместно с работниками ООО «НЭСТ» организовали поставку, которая не соответствовала условиям сделки, что принесло Минобороны ущерб.
16 октября стало известно, что в Воронеже полиция расследует уголовное дело о хищении 42 млн руб. при производстве противотанковых бетонных пирамид («зубы дракона») для строительства оборонных сооружений на границе с Украиной. По данным следствия, местное ООО «Энергостройкомплекс» изготовило продукцию по договору с курскими властями, но не получило оплату за почти 5000 изделий.