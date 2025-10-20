СК возбудил дело о хищении более 500 млн рублей у Минобороны

По данным следствия, многомиллионный контракт на поставку оборудования трубопроводной системы был заключен в 2022 г. между госзаказчиком и несколькими компаниями. Куранов и Даллари должны были отвечать за поставку, а Лаптев – контролировать исполнение контракта. В 2023 г. фигуранты совместно с работниками ООО «НЭСТ» организовали поставку, которая не соответствовала условиям сделки, что принесло Минобороны ущерб.