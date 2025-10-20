Суд приговорил топ-менеджера филиала РЖД к 12,5 года по делу о взятке

В рамках этого дела суд также взял под стражу замруководителя административно-организационного аппарата РЖД Юрий Каменева. Его обвиняют в получении пяти особо крупных взяток, а также в организации преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ). Он находится в СИЗО с октября 2024 г.