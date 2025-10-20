Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Суд приговорил топ-менеджера филиала РЖД к 12,5 года по делу о взятке

Ведомости

Басманный суд Москвы вынес приговоры четырем бывшим высокопоставленным менеджерам филиала РЖД. За попытку получения взятки в 105 млн руб. им назначили от 8,5 до 12,5 года лишения свободы, передает корреспондент «Ведомостей».

Всех подсудимых обвинили по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Предполагается, что они будут отбывать наказание в колонии строгого режима. Кроме того, суд назначил обвиняемым штрафы в размере от 36 млн до 73 млн руб.

По данному делу проходят бывший замначальника Центральной дирекции закупок и снабжения филиала РЖД Олег Кириллов, бывший первый заместитель начальника Центральной дирекции закупок и снабжения филиала РЖД Алексей Савченко, бывший замдиректора по экономике и финансам административно-хозяйственного управления филиала РЖД Денис Стрельцов, экс-начальник транспортного отдела административно-хозяйственного управления филиала РЖД Денис Андреев. 

Защита отказалась комментировать приговор.

В рамках этого дела суд также взял под стражу замруководителя административно-организационного аппарата РЖД Юрий Каменева. Его обвиняют в получении пяти особо крупных взяток, а также в организации преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ). Он находится в СИЗО с октября 2024 г.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте