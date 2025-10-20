Суд приговорил топ-менеджера филиала РЖД к 12,5 года по делу о взятке
Басманный суд Москвы вынес приговоры четырем бывшим высокопоставленным менеджерам филиала РЖД. За попытку получения взятки в 105 млн руб. им назначили от 8,5 до 12,5 года лишения свободы, передает корреспондент «Ведомостей».
Всех подсудимых обвинили по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Предполагается, что они будут отбывать наказание в колонии строгого режима. Кроме того, суд назначил обвиняемым штрафы в размере от 36 млн до 73 млн руб.
По данному делу проходят бывший замначальника Центральной дирекции закупок и снабжения филиала РЖД Олег Кириллов, бывший первый заместитель начальника Центральной дирекции закупок и снабжения филиала РЖД Алексей Савченко, бывший замдиректора по экономике и финансам административно-хозяйственного управления филиала РЖД Денис Стрельцов, экс-начальник транспортного отдела административно-хозяйственного управления филиала РЖД Денис Андреев.
Защита отказалась комментировать приговор.
В рамках этого дела суд также взял под стражу замруководителя административно-организационного аппарата РЖД Юрий Каменева. Его обвиняют в получении пяти особо крупных взяток, а также в организации преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ). Он находится в СИЗО с октября 2024 г.