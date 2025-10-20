Метеорит разбил лобовое стекло самолета в США на высоте 11 километров

Инцидент произошел 16 октября на борту рейса, выполнявшего перелет из Денвера в Лос-Анджелес. Спустя 37 минут после взлета самолет Boeing 737 Max резко снизился недалеко от города Моаб (штат Юта), а затем изменил курс и направился в Солт-Лейк-Сити, где успешно приземлился. На борту находилось 140 пассажиров.