Метеорит разбил лобовое стекло самолета в США на высоте 11 километров
Метеорит стал причиной повреждения лобового стекла пассажирского самолета United Airlines во время полета на высоте около 11 км, сообщает Business Insider. По данным издания, обломки пробили ветровое стекло кабины и ранили капитана, после чего экипаж был вынужден совершить экстренную посадку.
Инцидент произошел 16 октября на борту рейса, выполнявшего перелет из Денвера в Лос-Анджелес. Спустя 37 минут после взлета самолет Boeing 737 Max резко снизился недалеко от города Моаб (штат Юта), а затем изменил курс и направился в Солт-Лейк-Сити, где успешно приземлился. На борту находилось 140 пассажиров.
На опубликованных в соцсетях фотографиях видно разбитое лобовое стекло, осколки в кабине и окровавленное предплечье пилота. Также на корпусе самолета заметны следы оплавления, что, по предположению экспертов, указывает на столкновение с метеоритом или космическим мусором.
В компании United Airlines заявили, что самолет «благополучно приземлился в Солт-Лейк-Сити для устранения повреждений многослойного лобового стекла», а пассажиров пересадили на другой борт.
Второй самолет прибыл в Лос-Анджелес с задержкой более пяти часов. Пострадавший капитан получил медицинскую помощь, а поврежденный Boeing 737 Max отправлен на техническое обслуживание в Чикаго.