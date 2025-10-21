Косихина: начать формировать пенсию в России можно с 14 лет

Косихина также отметила, что для подростков до 16 лет установлена максимальная продолжительность рабочей недели 24 часа, а для возраста от 16 до 18 лет – 35 часов. Если подросток совмещает работу с учебой, его рабочее время должно быть сокращено как минимум вдвое. Продолжительность ежедневной работы также ограничена: для 14–15 лет – не более четырех часов, для 15–16 лет – не более пяти часов, для 16–18 лет – не более семи часов.