Косихина: начать формировать пенсию в России можно с 14 лет
Начать формирование своей будущей пенсии в России можно уже с 14 лет, устроившись на официальную работу. Об этом член комитета Совета Федерации по социальной политике Наталия Косихина сообщила «РИА Новости».
По ее словам, школьники и учащиеся колледжей вправе начать работать до совершеннолетия при соблюдении условий, установленных законодательством. Это позволит им в период учебы положительно повлиять на размер будущей пенсии и начать накапливать пенсионные баллы до достижения 18 лет.
Сенатор пояснила, что самостоятельно подписать трудовой договор подросток может лишь с 16 лет, а до этого трудоустройство возможно только с согласия родителей и органов опеки. Закон защищает несовершеннолетних от работы во вредных или опасных условиях, а также в сферах, способных негативно отразиться на моральном развитии. Например, молодому человеку или девушке откажут в трудоустройстве в ночной клуб, в торговлю алкоголем или в игорное заведение.
Косихина также отметила, что для подростков до 16 лет установлена максимальная продолжительность рабочей недели 24 часа, а для возраста от 16 до 18 лет – 35 часов. Если подросток совмещает работу с учебой, его рабочее время должно быть сокращено как минимум вдвое. Продолжительность ежедневной работы также ограничена: для 14–15 лет – не более четырех часов, для 15–16 лет – не более пяти часов, для 16–18 лет – не более семи часов.