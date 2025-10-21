В США опубликуют найденные рассказы автора «Убить пересмешника» Харпер Ли

Харпер Ли (1926-2016 гг. ) – американская писательница, прославившаяся романом «Убить пересмешника». Родилась в Алабаме, изучала юриспруденцию, но оставила учебу ради литературы. В 1960 г. вышла ее единственная прижизненно опубликованная книга, получившая Пулитцеровскую премию. Роман «Убить пересмешника» издан тиражом более 50 млн экземпляров и переведен на десятки языков. Экранизация с Грегори Пеком стала классикой кинематографа. Книга входит в школьную программу США и остается одной из самых читаемых в мире. Вторую книгу, «Пойди, поставь сторожа», обнаружили и опубликовали в 2015 г. Ли вела замкнутый образ жизни, редко давала интервью и избегала публичности.