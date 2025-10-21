В США опубликуют найденные рассказы автора «Убить пересмешника» Харпер Ли
21 октября в США будет опубликован сборник ранее неизвестных рассказов Харпер Ли, автора романа «Убить пересмешника». Рукописи восьми произведений были обнаружены в нью-йоркской квартире писательницы после ее смерти. Об этом сообщает CNN.
Книга получила название The Land of Sweet Forever («Страна вечного блаженства») и выйдет с предисловием биографа Ли, Кейси Сеп. Эти рассказы были созданы в ранний период творчества, когда Ли только начинала свой путь в литературе.
По словам биографа, некоторые из произведений содержат первые наброски идей, которые позже были полноценно воплощены в «Убить пересмешника». Другие рассказы посвящены жизни в Нью-Йорке.
Племянник писательницы подтвердил, что знал о существовании неопубликованных работ, но не представлял, где находятся рукописи. Он охарактеризовал находку как «ученические» произведения, в которых уже виден будущий гений автора.
Харпер Ли (1926-2016 гг. ) – американская писательница, прославившаяся романом «Убить пересмешника». Родилась в Алабаме, изучала юриспруденцию, но оставила учебу ради литературы. В 1960 г. вышла ее единственная прижизненно опубликованная книга, получившая Пулитцеровскую премию. Роман «Убить пересмешника» издан тиражом более 50 млн экземпляров и переведен на десятки языков. Экранизация с Грегори Пеком стала классикой кинематографа. Книга входит в школьную программу США и остается одной из самых читаемых в мире. Вторую книгу, «Пойди, поставь сторожа», обнаружили и опубликовали в 2015 г. Ли вела замкнутый образ жизни, редко давала интервью и избегала публичности.