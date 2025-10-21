Потребление алкоголя в РФ упало до минимума за 26 лет

В октябре Федеральная служба государственной статистики сообщала, что с января 2025 г. в Вологодской области фиксируется стабильный рост потребления алкоголя на душу населения. 1 марта 2025 г. в регионе был введен антиалкогольный закон, согласно которому в будние дни жители региона могут купить спиртное только с 12:00 до 14:00, а в остальное время в эти дни сделать это можно в барах или ресторанах.