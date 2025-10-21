Потребление алкоголя в РФ упало до минимума за 26 лет
Потребление алкоголя в России снизилось до минимального уровня с 1999 г., составив 7,84 л в год на душу населения по итогам сентября. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные из открытых источников и Единой межведомственной информационно-статистической системы.
Агентство отмечает, что статистика до 2008 г. основана на ограниченных данных об официальных продажах, в то время как в 1990-х гг. значительная часть рынка приходилась на нелегальный сектор.
Наименьшее потребление алкоголя зафиксировано в регионах Северного Кавказа: в Чечне – 0,13 л, Ингушетии – 0,62 л, в Дагестане – 0,89 л. В Москве показатель составил 4,91 л, в Санкт-Петербурге – 6,55 л. Наиболее высокий уровень потребления отмечен в Свердловской области – 10,49 л, Новосибирском регионе – 8,83 л и Татарстане – 8,5 л.
В октябре Федеральная служба государственной статистики сообщала, что с января 2025 г. в Вологодской области фиксируется стабильный рост потребления алкоголя на душу населения. 1 марта 2025 г. в регионе был введен антиалкогольный закон, согласно которому в будние дни жители региона могут купить спиртное только с 12:00 до 14:00, а в остальное время в эти дни сделать это можно в барах или ресторанах.