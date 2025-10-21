Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Потребление алкоголя в РФ упало до минимума за 26 лет

Ведомости

Потребление алкоголя в России снизилось до минимального уровня с 1999 г., составив 7,84 л в год на душу населения по итогам сентября. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на данные из открытых источников и Единой межведомственной информационно-статистической системы.

Агентство отмечает, что  статистика до 2008 г. основана на ограниченных данных об официальных продажах, в то время как в 1990-х гг. значительная часть рынка приходилась на нелегальный сектор.

Наименьшее потребление алкоголя зафиксировано в регионах Северного Кавказа: в Чечне – 0,13 л, Ингушетии – 0,62 л, в Дагестане – 0,89 л. В Москве показатель составил 4,91 л, в Санкт-Петербурге – 6,55 л. Наиболее высокий уровень потребления отмечен в Свердловской области – 10,49 л, Новосибирском регионе – 8,83 л и Татарстане – 8,5 л.

В октябре Федеральная служба государственной статистики сообщала, что с января 2025 г. в Вологодской области фиксируется стабильный рост потребления алкоголя на душу населения. 1 марта 2025 г. в регионе был введен антиалкогольный закон, согласно которому в будние дни жители региона могут купить спиртное только с 12:00 до 14:00, а в остальное время в эти дни сделать это можно в барах или ресторанах.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь