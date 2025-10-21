Один человек погиб от последствий торнадо во Франции
От торнадо во французском департаменте Валь-д'Уаз погиб один человек, еще четверо пострадали. По информации пожарных, сейчас 1700 домов остаются без электричества. Об этом пишет Le Parisien.
По данным газеты, для размещения пострадавших в районе Эсперанс оборудовали спортивный комплекс. Чтобы обезопасить пострадавшие районы и оказать помощь местным жителям, к работе привлекли 324 специалиста.
Le Figaro сообщила, что природное бедствие зафиксировали 20 октября около 17:45 по местному времени (около 18:45 мск). В результате сильных порывов ветра обрушились три строительных крана.
Газета со ссылкой на предварительный отчет регионального департамента сообщает, что погибшим оказался 23-летний рабочий. Он скончался на территории стройплощадки.