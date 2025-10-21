Число пострадавших от отравления готовой едой в Улан-Удэ выросло до 121

В тот же день Роспотребнадзор Бурятии приостановил работу цеха готовой продукции компании ООО «Восток» и изъял из оборота 6,4 т продукции. Решение было принято после выявления грубых нарушений санитарно-эпидемиологических требований на предприятии. Кроме того, в рамках уголовного дела по ч. 2 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности) была задержана заведующая производством цеха готовой продукции компании «Восток».