Общество

Число пострадавших от отравления готовой едой в Улан-Удэ выросло до 121

В Улан-Удэ зарегистрирован 121 случай отравления, связанного с готовой едой производства ООО «Восток». Об этом сообщили «РИА Новости» в региональном Роспотребнадзоре.

Среди общего числа пострадавших – 66 детей. В настоящий момент госпитализированы 67 человек, их которых 40 детей.

18 октября вечером в Улан-Удэ была зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции, связанная с готовой пищевой продукцией, такой как шаурма, онигири и т. д. производства ООО «Восток», которая продавалась в магазинах торговой сети «Николаевский».

20 октября министр здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова сообщала о 89 зарегистрированных случаях отравления, из них 11 – подтвержденный сальмонеллез.

В тот же день Роспотребнадзор Бурятии приостановил работу цеха готовой продукции компании ООО «Восток» и изъял из оборота 6,4 т продукции. Решение было принято после выявления грубых нарушений санитарно-эпидемиологических требований на предприятии. Кроме того, в рамках уголовного дела по ч. 2 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности) была задержана заведующая производством цеха готовой продукции компании «Восток».

