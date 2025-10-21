Режиссера и оператора Сергея Политика убили рядом с его домом

Столичный СК сообщил, что уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека, возбуждено по ч. 4 ст. 111 УК РФ. По версии следствия, вечером 18 октября на улице Сталеваров в Москве между ранее незнакомыми мужчинами произошел бытовой конфликт. В результате один из них нанес другому не менее одного удара, причинив проникающее колото-резаное ранение груди, после чего скрылся с места происшествия. Потерпевший был доставлен в городскую больницу, где скончался от полученных ран.