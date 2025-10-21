Режиссера и оператора Сергея Политика убили рядом с его домом
Режиссер и оператор Сергей Политик был убит рядом со своим домом, сообщил его брат Владимир в соцсети Instagram
«Сегодня ночью убили моего родного человека. Он был мне как отец и учитель», – написал Владимир.
Брат убитого сообщил, что прощание и похороны состоятся на этой неделе. У Сергея Политика осталась семья.
Столичный СК сообщил, что уголовное дело о причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть человека, возбуждено по ч. 4 ст. 111 УК РФ. По версии следствия, вечером 18 октября на улице Сталеваров в Москве между ранее незнакомыми мужчинами произошел бытовой конфликт. В результате один из них нанес другому не менее одного удара, причинив проникающее колото-резаное ранение груди, после чего скрылся с места происшествия. Потерпевший был доставлен в городскую больницу, где скончался от полученных ран.
Следователям удалось установить личность подозреваемого. Им оказался иностранный гражданин 1992 года рождения.
Сергей Политик – российский кинооператор и режиссер. Родился 8 октября 1969 г., окончил ВГИК. Его первым проектом стал сериал «Следствие». В дальнейшем он снимал такие фильмы, как «Русская канарейка», «Щит Минервы», «Новогодние сваты», «Няньки» и «Домовой». Среди его работ также сериалы «Закрытая школа», «Домохозяин», «Вспоминая тебя», «Венец творения», «За все заплачено», «Контракт на счастье», «Я тебя не боюсь» и «Секреты Лизы».
За свою карьеру он был удостоен нескольких премий, включая The Sound of Russia в Германии, «Лавр», специальный приз «Святой Анны», приз зрительских симпатий «Пересекая границы», а также приз и специальный приз Sand Dream Московского международного фестиваля рекламы.