Госдума приняла закон о статусе ветерана для штурмовиков

Согласно пояснительной записке, сейчас законом «О ветеранах» предусмотрено присвоение статуса ветерана боевых действий и инвалида боевых действий лицам, вступившим в добровольческие формирования или заключившим контракт с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на российскую армию в ходе спецоперации. Но эти нормы не распространяются на граждан, участвовавших в спецоперации в составе штурмовых подразделений на основании соглашений, заключенных на определенный срок с Минобороны с 1 октября 2022 г. до 1 сентября 2023 г.