Госдума приняла закон о статусе ветерана для штурмовиков
Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки о присвоении статуса «ветеран боевых действий» отдельным категориям граждан, выполнявшим боевые задачи в ходе спецоперации. Документ опубликован в думской электронной базе.
Правительственный законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы 28 августа 2025 г. Изменения вносятся в статьи 3 и 4 закона «О ветеранах». Согласно поправкам, статус ветерана смогут получить военнослужащие, заключавшие контракт с Минобороны в период с 1 октября 2022 г. до 1 сентября 2023 г. и выполнявшие задачи в составе специальных подразделений воинских частей в ходе спецоперации. При этом участники специальных формирований, раненные в бою, получат статус инвалида боевых действий.
Согласно пояснительной записке, сейчас законом «О ветеранах» предусмотрено присвоение статуса ветерана боевых действий и инвалида боевых действий лицам, вступившим в добровольческие формирования или заключившим контракт с организациями, содействующими выполнению задач, возложенных на российскую армию в ходе спецоперации. Но эти нормы не распространяются на граждан, участвовавших в спецоперации в составе штурмовых подразделений на основании соглашений, заключенных на определенный срок с Минобороны с 1 октября 2022 г. до 1 сентября 2023 г.
«При этом многие из указанных граждан за проявленные мужество, героизм и отвагу в ходе выполнения поставленных задач отмечены государственными и ведомственными наградами», – отмечают авторы проекта.
Закон подготовлен во исполнение поручения президента РФ, указано в пояснительной записке.