ВЦИОМ: почти 70% опрошенных россиян готовы экономить ради защиты страны

Ведомости

Большинство опрошенных россиян – 69% – заявили о готовности ограничить свои потребности и экономить ради защиты страны. Такие данные привел аналитический центр ВЦИОМ по итогам проведенного опроса.

Полностью согласны с этим утверждением 45% участников опроса, еще 24% – скорее согласны. Несогласие выразили 14%, а 10% заявили, что «скорее не согласны». Еще 7% затруднились ответить.

По данным ВЦИОМ, 80% россиян доверяют вооруженным силам и испытывают гордость за военную мощь страны. Аналитики отмечают, что армия России восстановила свой авторитет и доверие в глазах общества.

Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров подчеркнул, что отказ Украины от «справедливого мира» усиливает решимость россиян поддерживать проведение спецоперации.

«Экономические сложности 2024–2025 гг. люди пока встречают с пониманием и декларируют готовность к некоторому самоограничению ради успешного завершения спецоперации», – пояснил он.

Всероссийский телефонный опрос проведен в октябре 2025 г., в нем приняли участие 1600 россиян старше 18 лет.

