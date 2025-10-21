ВЦИОМ: почти 70% опрошенных россиян готовы экономить ради защиты страны
Большинство опрошенных россиян – 69% – заявили о готовности ограничить свои потребности и экономить ради защиты страны. Такие данные привел аналитический центр ВЦИОМ по итогам проведенного опроса.
Полностью согласны с этим утверждением 45% участников опроса, еще 24% – скорее согласны. Несогласие выразили 14%, а 10% заявили, что «скорее не согласны». Еще 7% затруднились ответить.
По данным ВЦИОМ, 80% россиян доверяют вооруженным силам и испытывают гордость за военную мощь страны. Аналитики отмечают, что армия России восстановила свой авторитет и доверие в глазах общества.
Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров подчеркнул, что отказ Украины от «справедливого мира» усиливает решимость россиян поддерживать проведение спецоперации.
«Экономические сложности 2024–2025 гг. люди пока встречают с пониманием и декларируют готовность к некоторому самоограничению ради успешного завершения спецоперации», – пояснил он.
Всероссийский телефонный опрос проведен в октябре 2025 г., в нем приняли участие 1600 россиян старше 18 лет.