Температура в Москве еще два дня будет выше нормы
Температура воздуха в Москве зафиксируется на 1,5–2 градуса выше нормы до 23 октября включительно, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, передает ТАСС.
«Температура в Москве отличается от многолетних значений в положительную сторону. Во вторник, среду и четверг температура будет примерно 1,5–2 градуса выше нормы. И связано это с тем, что воздух перемещается с востока, из Центральной Азии», – сказал метеоролог.
По словам Вильфанда, в этот же период в столице будет наблюдаться облачность, однако дождей «практически не будет». При этом температура ночью составит 3-5 градусов, а днем – 6-8.