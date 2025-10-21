Газета
Минобрнауки предложило повысить минимальный балл ЕГЭ по шести предметам

Министерство науки и высшего образования (Минобрнауки) России предложило увеличить минимальный балл Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по шести предметам в 2026-2027 учебном году. В перечень попали биология, химия, физика, история, информатика и иностранный язык.

Соответствующий проект приказа министерства был опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Согласно тексту документа, минимальное количество баллов на ЕГЭ по биологии и химии увеличено с 39 до 40, по физике – с 39 до 41, по истории – с 36 до 40, по иностранному языку – с 30 до 40, а по информатике – с 44 до 46.

По русскому языку, литературе, математике и географии минимальное количество составит 40 баллов, по обществознанию – 45 баллов.

Проект приказа находится на стадии общественного обсуждения и независимой антикоррупционной экспертизы.

