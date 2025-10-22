Газета
Главная / Общество /

Росавиация ограничила работу аэропортов Владикавказа и Грозного

Ведомости

Временные ограничения установлены на прием и выпуск самолетов в аэропортах Владикавказа («Беслан») и Грозного («Северный»). Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Представитель агентства опубликовал сообщение об ограничениях в 06:17 мск.

Вечером 21 октября и ночью 22 октября ограничения также вводились на работу аэропортов Краснодара («Пашковский»), Калуги («Грабцево»), Пензы, Пскова, Ярославля («Туношна»). Мера продолжает действовать в Пскове и Ярославле.

