Росавиация ограничила работу аэропортов Владикавказа и Грозного
Временные ограничения установлены на прием и выпуск самолетов в аэропортах Владикавказа («Беслан») и Грозного («Северный»). Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Представитель агентства опубликовал сообщение об ограничениях в 06:17 мск.
Вечером 21 октября и ночью 22 октября ограничения также вводились на работу аэропортов Краснодара («Пашковский»), Калуги («Грабцево»), Пензы, Пскова, Ярославля («Туношна»). Мера продолжает действовать в Пскове и Ярославле.