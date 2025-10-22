Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Дрозденко: в Лужском районе Ленобласти уничтожено три БПЛА

Ведомости

Дежурные средства ПВО сбили три беспилотных летательных аппарата в Лужском районе Ленинградской области. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.

По его словам, обошлось без пострадавших и разрушений.

Утром 22 октября пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко сообщил о введении временных ограничений на работу аэропортов Владикавказа («Беслан») и Грозного («Северный»), а также Махачкалы. Ночью мера также действовала в воздушных гаванях Краснодара («Пашковский»), Калуги («Грабцево»), Пензы, Пскова, Ярославля («Туношна»).

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь