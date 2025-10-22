Дрозденко: в Лужском районе Ленобласти уничтожено три БПЛА

Утром 22 октября пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко сообщил о введении временных ограничений на работу аэропортов Владикавказа («Беслан») и Грозного («Северный»), а также Махачкалы. Ночью мера также действовала в воздушных гаванях Краснодара («Пашковский»), Калуги («Грабцево»), Пензы, Пскова, Ярославля («Туношна»).