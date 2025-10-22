Число отравившихся готовой едой в Улан-Удэ выросло до 145

20 октября Роспотребнадзор Бурятии приостановил работу цеха готовой продукции компании ООО «Восток» и изъял из оборота 6,4 т продукции. Решение было принято после выявления грубых нарушений санитарно-эпидемиологических требований на предприятии. Заведующая производством цеха готовой продукции компании «Восток» была задержана в рамках уголовного дела по ч. 2 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности).