Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Число отравившихся готовой едой в Улан-Удэ выросло до 145

Ведомости

Число пострадавших от отравления готовой едой в Улан-Удэ увеличилось до 145. Лечение в больнице проходят 76 человек, пишет «РИА Новости» со ссылкой на регуправление Роспотребнадзора.

Уточняется, что 145 случаев отравления зарегистрировано на 08:00 (03:00 мск) 22 октября. Среди госпитализированных – 47 детей.

Вечером 18 октября в Улан-Удэ была зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции, связанная с готовой пищевой продукцией, такой как шаурма, онигири и т. д. производства ООО «Восток», которая продавалась в магазинах торговой сети «Николаевский».

20 октября Роспотребнадзор Бурятии приостановил работу цеха готовой продукции компании ООО «Восток» и изъял из оборота 6,4 т продукции. Решение было принято после выявления грубых нарушений санитарно-эпидемиологических требований на предприятии. Заведующая производством цеха готовой продукции компании «Восток» была задержана в рамках уголовного дела по ч. 2 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности).

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её