Число отравившихся готовой едой в Улан-Удэ выросло до 145
Число пострадавших от отравления готовой едой в Улан-Удэ увеличилось до 145. Лечение в больнице проходят 76 человек, пишет «РИА Новости» со ссылкой на регуправление Роспотребнадзора.
Уточняется, что 145 случаев отравления зарегистрировано на 08:00 (03:00 мск) 22 октября. Среди госпитализированных – 47 детей.
Вечером 18 октября в Улан-Удэ была зафиксирована вспышка острой кишечной инфекции, связанная с готовой пищевой продукцией, такой как шаурма, онигири и т. д. производства ООО «Восток», которая продавалась в магазинах торговой сети «Николаевский».
20 октября Роспотребнадзор Бурятии приостановил работу цеха готовой продукции компании ООО «Восток» и изъял из оборота 6,4 т продукции. Решение было принято после выявления грубых нарушений санитарно-эпидемиологических требований на предприятии. Заведующая производством цеха готовой продукции компании «Восток» была задержана в рамках уголовного дела по ч. 2 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности).