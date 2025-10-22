Австралийскую реку с крокодилами одобрили для соревнований на Олимпийских играх

Река Фицрой в Рокгемптоне в Австралии, известная тем, что в ней водятся крокодилы, получила одобрение на проведение соревнований по гребле на байдарках и каноэ от Независимого управления по инфраструктуре и координации Олимпийских игр 2032 г. в Брисбине (GIICA). Об этом пишет The Australian.