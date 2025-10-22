Австралийскую реку с крокодилами одобрили для соревнований на Олимпийских играх
Река Фицрой в Рокгемптоне в Австралии, известная тем, что в ней водятся крокодилы, получила одобрение на проведение соревнований по гребле на байдарках и каноэ от Независимого управления по инфраструктуре и координации Олимпийских игр 2032 г. в Брисбине (GIICA). Об этом пишет The Australian.
Отмечается, что река «прошла предварительные технические испытания». Консультативный комитет по гребному спорту CQ32, в который входят местные политические деятели, представители сферы туризма и бизнеса, 21 октября подтвердил положительные результаты исследования. Издание отмечает «растущую уверенность в том, что Фицрой может соответствовать самым строгим мировым стандартам гребли».
Были проведены испытания по всем аспектам: от скорости течения до глубины воды. Данные будут иметь ключевое значение, чтобы убедить Всемирную федерацию гребного спорта в том, что Фицрой готова к международным соревнованиям, говорится в материале.
В июле 2021 г. Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что летние Олимпийские и Паралимпийские игры 2032 г. состоятся в Брисбене. МОК выбрал столицу олимпийских соревнований согласно новой процедуре: принимающая сторона впервые была избрана специальной комиссией.