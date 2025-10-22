Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Австралийскую реку с крокодилами одобрили для соревнований на Олимпийских играх

Ведомости

Река Фицрой в Рокгемптоне в Австралии, известная тем, что в ней водятся крокодилы, получила одобрение на проведение соревнований по гребле на байдарках и каноэ от Независимого управления по инфраструктуре и координации Олимпийских игр 2032 г. в Брисбине (GIICA). Об этом пишет The Australian.

Отмечается, что река «прошла предварительные технические испытания». Консультативный комитет по гребному спорту CQ32, в который входят местные политические деятели, представители сферы туризма и бизнеса, 21 октября подтвердил положительные результаты исследования. Издание отмечает «растущую уверенность в том, что Фицрой может соответствовать самым строгим мировым стандартам гребли».

Были проведены испытания по всем аспектам: от скорости течения до глубины воды. Данные будут иметь ключевое значение, чтобы убедить Всемирную федерацию гребного спорта в том, что Фицрой готова к международным соревнованиям, говорится в материале.

В июле 2021 г. Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что летние Олимпийские и Паралимпийские игры 2032 г. состоятся в Брисбене. МОК выбрал столицу олимпийских соревнований согласно новой процедуре: принимающая сторона впервые была избрана специальной комиссией.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь