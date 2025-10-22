Газета
Главная / Общество /

В Белграде задержали открывшего стрельбу у парламента мужчину

Ведомости

В Белграде задержали 70-летнего мужчину, который открыл стрельбу возле здания Национального собрания, ранил человека и поджег одну из палаток перед парламентом. Об этом сообщает Kurir.

Пострадавшему 57 лет, он был ранен в бедро. Указывается также, что задержанный бросил в огонь горсть патронов.

На место происшествия выдвинулся прокурор высшей прокуратуры Белграда. Пространство перед парламентом огородили полицейской лентой.

Издание сообщило, что президент Сербии Александр Вучич выступит в 13:00 (14:00 мск) в связи с нападением.

