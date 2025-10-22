В Белграде задержали открывшего стрельбу у парламента мужчину
В Белграде задержали 70-летнего мужчину, который открыл стрельбу возле здания Национального собрания, ранил человека и поджег одну из палаток перед парламентом. Об этом сообщает Kurir.
Пострадавшему 57 лет, он был ранен в бедро. Указывается также, что задержанный бросил в огонь горсть патронов.
На место происшествия выдвинулся прокурор высшей прокуратуры Белграда. Пространство перед парламентом огородили полицейской лентой.
Издание сообщило, что президент Сербии Александр Вучич выступит в 13:00 (14:00 мск) в связи с нападением.