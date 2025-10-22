Газета
Главная / Общество /

В аэропорту Калуги «Грабцево» сняты ограничения

Ведомости

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов аэропорта Калуги «Грабцево» сняты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Меры вводились для обеспечения безопасности полетов.

Ограничения действовали почти два часа. Сообщение об их введении было опубликовано в 13:42 мск, а о снятии – в 15:36.

До этого Минобороны России сообщило, что с 11:00 до 13:00 мск силы ПВО перехватили и уничтожили 15 украинских беспилотников самолетного типа. Из них 13 были сбиты над Брянской областью и еще два – над Курской.

