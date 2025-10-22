Газета
Главная / Политика /

Гуцериев выиграл суд об отмене персональных санкций Евросоюза

Ведомости

Российский бизнесмен Михаил Гуцериев выиграл в суде Евросоюза дело об отмене персональных санкций, введенных против него в 2024 г., сообщается на официальном сайте суда.

Суд по иску Гуцериева постановил отменить решение совета ЕС о продлении санкций в отношении него в связи с ситуацией в Белоруссии и ее участием в российской спецоперации, которое было принято 26 февраля 2024 г.

ЕС ввел санкции в отношении Гуцериева в 2021 г., обосновав это решение тем, что бизнесмен является давним другом президента Белоруссии Александра Лукашенко и в связи с тем имеет влияние на политические процессы в стране.

Гуцериеву 67 лет, он является владельцем АО НК «Русснефть» и АО «Русский уголь». Бизнесмен был также депутатом Госдумы второго и третьего созывов, является членом Союза писателей России.

