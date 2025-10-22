Суд арестовал гендиректора компании «Автодор» по делу о растрате
Басманный суд арестовал генерального директора строительной компании «Автодор» Рамиля Шайдуллина. Он проходит фигурантом по делу о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК). Об этом сообщила пресс-служба судов Москвы.
Защита просила не отправлять Шайдуллин в СИЗО. Суд ей в этом отказал. Он арестован на срок 1 месяц 19 суток. Детали дела пока не известны, но по названной статье ему грозит до 10 лет колонии.
Строительная компания «Автодор» – «дочка» госкомпании «Российские автомобильные дороги».