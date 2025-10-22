Верховный суд РФ принял иск о признании ФБК террористической организацией
Верховный суд РФ принял к рассмотрению иск о признании террористической организацией Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, считается в России иноагентом, организация признана экстремистской и запрещена в РФ), сообщается в пресс-службе суда.
«Верховный суд России принял к рассмотрению иск о признании американской некоммерческой корпорации Anti-Corruption Foundation, Inc (ACF, ACF international, "Фонд борьбы с коррупцией , Инк.") террористической организацией. Рассмотрение назначено на 27 ноября», – говорится в сообщении.
Иск был подан Генпрокуратурой РФ.