Мурашко сообщил о необходимости изменить взгляды на старение и долголетие
В сфере здравоохранения необходимо пересмотреть взгляды на старение таким образом, чтобы приоритетными направлениями становились продление продолжительности здоровой жизни и замедление развития болезней. Об этом заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко на пленарной сессии конгресса «Национальное здравоохранение 2025», передает ТАСС.
«Подход к долголетию и взгляд на старость должен быть пересмотрен. Раньше мы рассматривали приоритет <...> лечения хронических заболеваний, старения как нормального физиологического процесса. Приоритет сегодня – продолжительность здоровой жизни, замедление развития болезни или нивелирование этого фактора», – подчеркнул глава Минздрава РФ.
Мурашко привел в пример инфаркт миокарда, который может развиваться в течение 20–30 лет. Сегодняшней главной задачей медиков становится выявить возможность такого диагноза в ходе ранней диагностики и не дать ему развиться, отметил он.
По словам министра, изменился также подход к получению данных о пациентах. Он рассказал, что раньше это происходило во время визитов в больницы или в ходе пребывания в стационаре. Сейчас же существуют, например, определенные фитнес-трекеры, благодаря чему врачи получают данные и за пределами кабинета.