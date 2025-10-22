При взрыве в Копейске погибли четыре человека
В результате взрыва на предприятии в Копейске Челябинской области погибли четыре человека, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Алексей Текслер. Еще несколько людей пострадало.
Такие предварительные данные передало главе области предприятие. При этом версия прилета беспилотника в качестве причины взрыва пока не подтвердилась.
Текслер сообщал, что на месте происшествия работают оперативные службы, а также развернут штаб. Он говорил, что после взрыва есть жертвы, однако не уточнял их количество. Сейчас для населения Копейска угрозы нет.