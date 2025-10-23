На предприятии в Копейске произошел еще один взрыв

До этого Текслер говорил о четырех погибших в результате происшествия. Эти данные предварительные, по его словам. При этом версия прилета беспилотника в качестве причины взрыва не подтвердилась. На месте происшествия работают оперативные службы и развернут штаб. Населению Копейска ничего не угрожает.