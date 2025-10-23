Количество погибших после взрыва на предприятии Копейска выросло до семи
Семь человек погибли при взрыве на предприятии в Копейске Челябинской области, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
«Число погибших увеличилось до семи человек, пострадавших – до шести. Данные предварительные», - сказал агентству собеседник.
До этого было известно о четырех погибших и пятерых пострадавших. По словам губернатор Челябинской области Алексея Текслера, их всех госпитализировали в тяжелом состоянии. В очаге возгорания произошел еще один взрыв, на месте происшествия работают спецслужбы и оперативный штаб.
Взрыв не был вызван атакой беспилотника, информация об этом не подтвердилась.