Количество погибших после взрыва на предприятии Копейска выросло до семи

До этого было известно о четырех погибших и пятерых пострадавших. По словам губернатор Челябинской области Алексея Текслера, их всех госпитализировали в тяжелом состоянии. В очаге возгорания произошел еще один взрыв, на месте происшествия работают спецслужбы и оперативный штаб.