Количество погибших после взрыва на предприятии Копейска выросло до семи

Семь человек погибли при взрыве на предприятии в Копейске Челябинской области, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

«Число погибших увеличилось до семи человек, пострадавших – до шести. Данные предварительные», - сказал агентству собеседник.

До этого было известно о четырех погибших и пятерых пострадавших. По словам губернатор Челябинской области Алексея Текслера, их всех госпитализировали в тяжелом состоянии. В очаге возгорания произошел еще один взрыв, на месте происшествия работают спецслужбы и оперативный штаб.

Взрыв не был вызван атакой беспилотника, информация об этом не подтвердилась.

