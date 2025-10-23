В Госдуме разъяснили, кто будет платить штрафы за отсутствие прописки

При этом, по словам Колунова, для арендодателей – юрлиц предусмотрен штраф в разы выше – до 800 000 руб. Комментируя отсутствие штрафа при проживании у близких родственников, парламентарий назвал в качестве примеров супругов, родителей, бабушек и дедушек, детей и внуков. Они должны подтвердить факт родства и иметь регистрацию в регионе.