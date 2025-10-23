Газета
В Госдуме разъяснили, кто будет платить штрафы за отсутствие прописки

Ведомости

При проживании в другом регионе без регистрации в период свыше трех месяцев и сам жилец, и владелец квартиры могут получить штрафы в размере 3000-5000 руб. Исключением являются те, кто остановился у близких родственников, рассказал ТАСС зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов («Единая Россия»).

При этом, по словам Колунова, для арендодателей – юрлиц предусмотрен штраф в разы выше – до 800 000 руб. Комментируя отсутствие штрафа при проживании у близких родственников, парламентарий назвал в качестве примеров супругов, родителей, бабушек и дедушек, детей и внуков. Они должны подтвердить факт родства и иметь регистрацию в регионе.

Депутат напомнил, что есть два вида регистрации: постоянная и временная. Первая подразумевает штамп в паспорте, а вторая – временная, по месту пребывания, если гражданин уезжает в другой регион на срок более 90 дней.

