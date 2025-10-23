Газета
Главная / Общество /

Росавиация ограничила работу аэропорта в Орске

Ведомости

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов установлены в аэропорту Орска. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.

Представитель агентства опубликовал сообщение о введении меры в 07:20 мск. По его словам, ограничения потребовались для обеспечения безопасности полетов.

Ранним утром 23 октября Росавиация также установила ограничения на работу аэропорта Оренбурга.

Поздним вечером 22 октября и ночью 23 октября агентство вводило ограничения в аэропортах Волгограда, Саратова («Гагарин»), Тамбова («Донское») и Калуги («Грабцево»).

