Росавиация ограничила работу аэропорта в Орске
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов установлены в аэропорту Орска. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко.
Представитель агентства опубликовал сообщение о введении меры в 07:20 мск. По его словам, ограничения потребовались для обеспечения безопасности полетов.
Ранним утром 23 октября Росавиация также установила ограничения на работу аэропорта Оренбурга.
Поздним вечером 22 октября и ночью 23 октября агентство вводило ограничения в аэропортах Волгограда, Саратова («Гагарин»), Тамбова («Донское») и Калуги («Грабцево»).