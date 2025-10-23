Число отравившихся готовой едой в Улан-Удэ выросло до 159
Число пострадавших от отравления готовой едой компании «Восток» в Улан-Удэ увеличилось до 159. В числе отравившихся – 90 детей, пишет ТАСС со ссылкой на минздрав Бурятии.
В больнице лечение проходят 82 человека, включая 51 несовершеннолетнего.
18 октября в Улан-Удэ зафиксировали вспышку острой кишечной инфекции, связанную с готовой продукцией, такой как шаурма, онигири и т. д. производства ООО «Восток». Опасная еда продавалась в магазинах торговой сети «Николаевский».
20 октября Роспотребнадзор Бурятии приостановил работу цеха готовой продукции «Востока» и изъял из оборота 6,4 т продукции. На предприятии выявили грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Заведующую производством цеха готовой продукции компании «Восток» задержали в рамках уголовного дела по ч. 2 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности).
22 октября суд приостановил деятельность ООО «Восток» на 90 суток – до 20 января 2026 г., писали «РИА Новости».