Бывший мэр Плеса оформил на членов семьи две трети городской недвижимости

22 сентября прокуратура Ивановской области подала иск о взыскании с Шевцова более 1 млрд руб. незаконных доходов и изъятии примерно 150 объектов недвижимости и корпоративных долей. Ведомство утверждает, что чиновник в течение 10 лет одновременно занимал выборные должности в Плесе и занимался предпринимательской деятельностью. Он монополизировал в городском поселении рынки недвижимости, гостиничные услуги и общественное питание.