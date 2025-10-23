Бывший мэр Плеса оформил на членов семьи две трети городской недвижимости
Бывший председатель совета городского поселения Плес Алексей Шевцов, признанный иноагентом, оформил на близких родственников больше двух третей недвижимости в Плесском городском поселении. Об этом заявил прокурор области Андрей Жугин на заседании по делу о взыскании более 1 млрд руб. с экс-мэра, передает «РИА Новости».
«Примечательно и то, что истребуемое сегодня коррупционно нажитое имущество "пряталось по карманам" близких родственников. Многие объекты сначала формально записывались на брата Шевцова, а впоследствии распределялись между другими родственниками», – рассказал прокурор.
Жугин также отметил, что всего Шевцов присвоил себе участки площадью, сопоставимой с площадью плесского музея-заповедника.
22 сентября прокуратура Ивановской области подала иск о взыскании с Шевцова более 1 млрд руб. незаконных доходов и изъятии примерно 150 объектов недвижимости и корпоративных долей. Ведомство утверждает, что чиновник в течение 10 лет одновременно занимал выборные должности в Плесе и занимался предпринимательской деятельностью. Он монополизировал в городском поселении рынки недвижимости, гостиничные услуги и общественное питание.