Автомобиль пытался протаранить ворота посольства РФ в Румынии
Мужчина в возрасте 53 лет пытался на автомобиле протаранить ворота посольства РФ в Румынии около 3:15 мск, сообщило издание News.ro. Его задержали жандармерия и сотрудники службы госбезопасности.
«Безопасность дипломатического объекта не была поставлена под угрозу, жертв или значительного материального ущерба не было», – передает портал слова представителей жандармерии.
По данным издания, действие водительских прав злоумышленника было приостановлено. Гражданин Румынии также сдал тест, результат которого показал, что он мог находиться под действием наркотических средств в момент инцидента.