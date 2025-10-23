Газета
ФСБ задержала передававшего Украине сведения о дислокации военных в Карелии

Ведомости

Сотрудники ФСБ России задержали в Карелии проукраинского диверсанта, который собирал информацию о нахождении подразделений ВС РФ. Он также проводил разведку на железнодорожном мосту для последующего совершения диверсий, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России, передает «РИА Новости».

Гражданин России 1980 года рождения сам установил контакт с украинским куратором в мессенджере Telegram. Он дал признательные показания о сотрудничестве со спецслужбами Украины.

Следователи возбудили в отношении преступника уголовное дело по ч. 3 ст. 281.1 УК РФ (содействие диверсионной деятельности). Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. Сейчас обвиняемый находится под стражей.

22 октября в Амурской области силовики задержали россиянина, который подозревается в государственной измене (ст. 275 УК РФ). Фигурант оказывал финансовую помощь украинским военным и передавал сведения о передвижении военной техники по Транссибирской магистрали.

