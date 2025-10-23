ФСБ задержала передававшего Украине сведения о дислокации военных в Карелии

Следователи возбудили в отношении преступника уголовное дело по ч. 3 ст. 281.1 УК РФ (содействие диверсионной деятельности). Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет. Сейчас обвиняемый находится под стражей.