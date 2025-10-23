Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

В аэропорту Ярославля «Туношна» введены временные ограничения

Ведомости

В аэропорту Ярославля «Туношна» введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Сообщение об ограничениях Кореняко опубликовал в 10:07 мск.

Утром 23 октября меры были введены в работу аэропорта Калуги «Грабцево» и Орска. Ограничения продолжают действовать.

Поздним вечером 22 октября и ночью 23 октября Росавиация ограничила прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Волгограда, Саратова («Гагарин»), Тамбова («Донское») и Калуги («Грабцево»).

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте