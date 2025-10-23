В аэропорту Ярославля «Туношна» введены временные ограничения
В аэропорту Ярославля «Туношна» введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Меры необходимы для обеспечения безопасности полетов. Сообщение об ограничениях Кореняко опубликовал в 10:07 мск.
Утром 23 октября меры были введены в работу аэропорта Калуги «Грабцево» и Орска. Ограничения продолжают действовать.
Поздним вечером 22 октября и ночью 23 октября Росавиация ограничила прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Волгограда, Саратова («Гагарин»), Тамбова («Донское») и Калуги («Грабцево»).