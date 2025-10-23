Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Количество пострадавших при взрыве в Копейске возросло до 19 человек

Ведомости

В результате взрыва на предприятии в Копейске Челябинской области пострадали 19 человек, пятеро из которых госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Алексей Текслер.

Среди доставленных в больницу граждан двое находятся в ожоговом отделении в Челябинске, еще двое – в областной больнице. Глава области также рассказал о планах перевести пятую пострадавшую в областную больницу после стабилизации состояния.

По словам Текслера, 14 человек проходят лечение в амбулаторном режиме. У девятерых зафиксированы травмы легкой и средней степени тяжести.

Взрыв на промпредприятии в Копейске произошел вечером 22 октября. Инцидент привел к гибели 10 человек. Поисково-спасательные работы продолжаются, говорил Текслер. 14 октября в Челябинской области объявили днем траура. На всей территории региона будут приспущены государственные флаги.