Количество пострадавших при взрыве в Копейске возросло до 19 человек
В результате взрыва на предприятии в Копейске Челябинской области пострадали 19 человек, пятеро из которых госпитализированы в тяжелом состоянии, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Алексей Текслер.
Среди доставленных в больницу граждан двое находятся в ожоговом отделении в Челябинске, еще двое – в областной больнице. Глава области также рассказал о планах перевести пятую пострадавшую в областную больницу после стабилизации состояния.
По словам Текслера, 14 человек проходят лечение в амбулаторном режиме. У девятерых зафиксированы травмы легкой и средней степени тяжести.
Взрыв на промпредприятии в Копейске произошел вечером 22 октября. Инцидент привел к гибели 10 человек. Поисково-спасательные работы продолжаются, говорил Текслер. 14 октября в Челябинской области объявили днем траура. На всей территории региона будут приспущены государственные флаги.