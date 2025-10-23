В аэропортах Оренбурга и Орска сняты ограничения

Утром 23 октября Росавиация ввела ограничения на полеты воздушных средств в аэропортах «Домодедово» и «Жуковский». Об этом в Telegram-канале Кореняко рассказал в 11:14 мск. В 11:26 меры безопасности в воздушных гаванях были сняты. Сейчас ограничения действуют в Калуге и Ярославле.