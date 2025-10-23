Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

В аэропортах Оренбурга и Орска сняты ограничения

Ведомости

В аэропортах Оренбурга и Орска сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

Меры вводились для обеспечения безопасности полетов, подчеркнул он.

Ограничения для аэропорта Орска действовали четыре с половиной часа, для Оренбурга – пять с половиной часов.

Утром 23 октября Росавиация ввела ограничения на полеты воздушных средств в аэропортах «Домодедово» и «Жуковский». Об этом в Telegram-канале Кореняко рассказал в 11:14 мск. В 11:26 меры безопасности в воздушных гаванях были сняты. Сейчас ограничения действуют в Калуге и Ярославле.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её