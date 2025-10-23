Двукратный чемпион СССР по футболу Виктор Шустиков умер в возрасте 86 лет
Двукратный чемпион СССР, игравший в столичном футбольном клубе «Торпедо», Виктор Шустиков умер на 87-м году жизни из-за продолжительной болезни, сообщила пресс-служба клуба.
Представители «Торпедо» выразили соболезнования родным и близким футболиста.
Шустиков в клубе находился на позиции защитника с 1958 по 1972 г. и стал рекордсменом «Торпедо» по количеству проведенных матчей (427). Его также добавляли в списки лучших игроков сезона шесть раз. После окончания карьеры игрока Шустиков начал работать в «Торпедо» тренером (1974–1980 гг.). После этого стал тренером одноименной футбольной школы.
Футболист был заслуженным мастером спорта, а также серебряным призером двух чемпионатов СССР, обладал и другими наградами. В 1997 г. его наградили медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени в связи со 100-летием отечественного футбола.