Двукратный чемпион СССР по футболу Виктор Шустиков умер в возрасте 86 лет

Шустиков в клубе находился на позиции защитника с 1958 по 1972 г. и стал рекордсменом «Торпедо» по количеству проведенных матчей (427). Его также добавляли в списки лучших игроков сезона шесть раз. После окончания карьеры игрока Шустиков начал работать в «Торпедо» тренером (1974–1980 гг.). После этого стал тренером одноименной футбольной школы.