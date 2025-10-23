Более трети детей поколения «альфа» считают основной целью стать богатыми

Опрос проводился центром компетенций в сфере интернет-коммуникаций «Диалог» 2–8 октября 2025 г. среди детей в возрасте от 8 до 12 лет и их родителей. В выборке было 300 респондентов. Исследование проводилось методом River Sampling (респондентов привлекают в режиме реального времени среди пользователей интернета через рекламные объявления в соцсетях, тематических сайтах и т. д. с приглашением принять участие в конкретном опросе).