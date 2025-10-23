Более трети детей поколения «альфа» считают основной целью стать богатыми
Представители поколения «альфа» называют своей основной целью «стать богатыми» – об этом заявили 37% детей. Такие данные 23 октября озвучила член комиссии Госсовета РФ по направлению «Семья» Наталья Локтева в рамках круглого стола Экспертного института социальных исследований «Демографическая политика России. От государственной стратегии – к семейному будущему».
Термин «дети-альфа» впервые употребил австралийский демограф-исследователь Марк МакКриндл. Согласно определению МакКриндла, альфа – это люди, рожденные в промежутке между 2010 и 2024 гг.. Они сменят зумеров (появившихся на свет между серединой 90-х и 2010 годом).
Опрос проводился центром компетенций в сфере интернет-коммуникаций «Диалог» 2–8 октября 2025 г. среди детей в возрасте от 8 до 12 лет и их родителей. В выборке было 300 респондентов. Исследование проводилось методом River Sampling (респондентов привлекают в режиме реального времени среди пользователей интернета через рекламные объявления в соцсетях, тематических сайтах и т. д. с приглашением принять участие в конкретном опросе).
Локтева напомнила об указе № 809 о традиционных духовно-нравственных ценностях, где одна из них – приоритет «духовного над материальным». По ее словам, дети поколения «альфа» пока что «смотрят в другую сторону».
По результатам опроса также выяснилось, что вместе с этим главной ценностью поколения «альфа» является семья (у 44% респондентов), сообщила Локтева. «Могу допустить, что это может быть социально одобряемый ответ, потому что нам свойственно отвечать то, чего от нас ждут», – добавила она.
Семья является ключевой ценностью в России, выяснилось по результатам телефонного опроса аналитического центра ВЦИОМ в конце декабря 2024 г. среди 1600 совершеннолетних россиян. Об этом заявили 67% опрошенных. Для большинства респондентов создание новой ячейки общества – не просто важнейшая ценность, а жизненная цель (87%), также говорится в результатах опроса.