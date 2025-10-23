Путин призвал молодых людей не откладывать счастье родительства

Президент России Владимир Путин заявил о важности своевременного создания семьи и рождения детей. На заседании Совета при президенте по реализации государственной демографической и семейной политики он отметил, что многие молодые люди сегодня откладывают рождение ребенка, сосредотачиваясь на других целях, но затем лучшее время может быть безвозвратно упущено.