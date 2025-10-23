Газета
Путин призвал молодых людей не откладывать счастье родительства

Ведомости

Президент России Владимир Путин заявил о важности своевременного создания семьи и рождения детей. На заседании Совета при президенте по реализации государственной демографической и семейной политики он отметил, что многие молодые люди сегодня откладывают рождение ребенка, сосредотачиваясь на других целях, но затем лучшее время может быть безвозвратно упущено.

Глава государства подчеркнул, что молодым людям не нужно выбирать что-то одно – они вполне могут успешно совмещать родительские обязанности с учебой или началом карьеры. Хотя это может быть непросто, такое совмещение возможно и необходимо.

Президент подчеркнул, что воспитание детей требует много сил и труда, но государство готово оказывать помощь и поддержку. При этом важно донести до людей простую истину: отцовство и материнство – это счастье, которое не стоит откладывать на потом.

Путин акцентировал, что важно помогать молодым людям и семьям проходить через этот период жизни, обеспечивая необходимые условия для совмещения родительских обязанностей с профессиональной реализацией.

