Главная / Общество /

Путин: решение демографических проблем начинается с каждой семьи

Ведомости

Решение демографических проблем должно начинаться с каждой конкретной семьи, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по реализации государственной демографической и семейной политики.

Глава государства подчеркнул, что все начинается с мировоззрения людей.

«Мы видим, какой широкий отклик находит в обществе возрождение подлинных семейных традиций. Недаром конкурс «Это у нас семейное» стал таким массовым», – отметил Путин.

Президент выразил уверенность, что Совет по демографии и его эксперты внесут значимый вклад в развитие семейной политики.

В ходе заседания Путин также обратился к молодым людям, призвав их не откладывать рождение детей. Он отметил, что многие, стремясь сначала добиться профессиональных успехов, упускают лучшее время для создания семьи. По его словам, молодым людям не нужно выбирать что-то одно – они вполне могут успешно совмещать родительские обязанности с учебой или началом карьеры.

