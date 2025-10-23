Путин: решение демографических проблем начинается с каждой семьи

В ходе заседания Путин также обратился к молодым людям, призвав их не откладывать рождение детей. Он отметил, что многие, стремясь сначала добиться профессиональных успехов, упускают лучшее время для создания семьи. По его словам, молодым людям не нужно выбирать что-то одно – они вполне могут успешно совмещать родительские обязанности с учебой или началом карьеры.