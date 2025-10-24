В доме в подмосковном Красногорске произошел взрыв
Взрыв произошел в доме в ЖК «Изумрудные холмы» на бульваре Космонавтов в подмосковном Красногорске. Два человека пострадали, пишет «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы.
По данным агентства, возник пожар, он уже потушен. Причина взрыва устанавливается.
Telegram-канал Shot пишет, что, по предварительным данным, пострадавших трое. По словам очевидцев, дом не газифицирован. Отмечается также, что часть стены дома была «вырвана» взрывной волной. По меньшей мере в пяти квартирах выбиты стекла.
5 октября взрыв бытового газа произошел в многоквартирном доме в городе Красный Луч в Луганской народной республике (ЛНР). Повреждения получили крыша и несколько квартир. В городе объявили режим ЧС муниципального уровня.