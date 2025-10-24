Газета
От отравления готовой едой в Улан-Удэ пострадали 165 человек

Число пострадавших от отравления готовой едой, произведенной компанией «Восток» в Улан-Удэ, увеличилось до 165 человек. Среди них 92 ребенка, пишет ТАСС со ссылкой на Минздрав Бурятии.

На лечение в больнице были отправлены 82 человека, из которых 32 уже выписаны в удовлетворительном состоянии.

Вспышка острой кишечной инфекции была зафиксирована в Улан-Удэ 18 октября. Заболевание оказалось связано с готовой продукцией, такой как шаурма, онигири и т. д. производства ООО «Восток». Опасная еда реализовывалась в магазинах торговой сети «Николаевский».

20 октября Роспотребнадзор Бурятии приостановил деятельность цеха «Востока» и изъял из оборота 6,4 т продукции. На предприятии выявили грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Заведующую производством цеха готовой продукции компании «Восток» задержали в рамках уголовного дела по ч. 2 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности). Суд приостановил работу ООО «Восток» до 20 января.

