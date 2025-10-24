От отравления готовой едой в Улан-Удэ пострадали 165 человек

20 октября Роспотребнадзор Бурятии приостановил деятельность цеха «Востока» и изъял из оборота 6,4 т продукции. На предприятии выявили грубые нарушения санитарно-эпидемиологических требований. Заведующую производством цеха готовой продукции компании «Восток» задержали в рамках уголовного дела по ч. 2 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности). Суд приостановил работу ООО «Восток» до 20 января.