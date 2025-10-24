Состоялась премьера документального цикла к 270-летию МГУ
На платформе «В контакте» состоялась премьера документального цикла «Прогулки по Университету», посвященного 270-летию Московского государственного университета имени Ломоносова. Премьера всех серий состоится с 24 по 30 октября в официальной группе Кино-Театр.Ру в социальной сети. Об этом говорится в сообщении университета.
Ведущей проекта выступила выпускница журфака МГУ Яна Чурикова. Проект был создан при поддержке Института развития интернета. Фонд «Лига выпускников», основанный выпускниками университета, выступил одним из ключевых партнеров проекта.
Первый выпуск цикла посвящен первокурсникам. Они поделились ожиданиями от предстоящей учебы и процессом выбора факультетов. Кроме того, выпускники вспомнили, с чего начинался их путь.