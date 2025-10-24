Состоялась премьера документального цикла к 270-летию МГУ

На платформе «В контакте» состоялась премьера документального цикла «Прогулки по Университету», посвященного 270-летию Московского государственного университета имени Ломоносова. Премьера всех серий состоится с 24 по 30 октября в официальной группе Кино-Театр.Ру в социальной сети. Об этом говорится в сообщении университета.