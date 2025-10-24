Газета
Прокурор попросил не отправлять Шлосберга в колонию

Речь идет о первом уголовном деле о «плашках» иноагента
Ведомости

Прокурор просит назначить 440 часов обязательных работ псковскому политику Льву Шлосбергу (считается в России иноагентом) по делу о неуказании статуса иностранного агента. Об этом сообщили в псковском отделении партии «Яблоко».

Защита ходатайствовала об отложении заседания, чтобы изучить новую информацию, озвученную прокурором в прениях. Судья перенести суд на другую дату отказалась, но позволила сделать перерыв.

В отношении Шлосберга также возбуждено дело о дискредитации армии РФ. По версии следствия, 12 января Шлосберг дискредитировал использование ВС РФ путем размещения видеозаписи в социальной сети «Одноклассники». При этом в отделении партии уточняли со ссылкой на Шлосберга, что он не размещал этот ролик и не администрирует эту страницу.

7 октября Шлосберга отпустили из-под домашнего ареста под запрет определенных действий. Через три дня Псковский областной суд вернул его под домашний арест до 8 декабря.

