Прокурор попросил не отправлять Шлосберга в колонию

Прокурор попросил не отправлять Шлосберга в колониюРечь идет о первом уголовном деле о «плашках» иноагента
Прокурор просит назначить 440 часов обязательных работ псковскому политику Льву Шлосбергу
Защита ходатайствовала об отложении заседания, чтобы изучить новую информацию, озвученную прокурором в прениях. Судья перенести суд на другую дату отказалась, но позволила сделать перерыв.
В отношении Шлосберга также возбуждено дело о дискредитации армии РФ. По версии следствия, 12 января Шлосберг дискредитировал использование ВС РФ путем размещения видеозаписи в социальной сети «Одноклассники». При этом в отделении партии уточняли со ссылкой на Шлосберга, что он не размещал этот ролик и не администрирует эту страницу.
7 октября Шлосберга отпустили из-под домашнего ареста под запрет определенных действий. Через три дня Псковский областной суд вернул его под домашний арест до 8 декабря.