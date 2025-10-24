Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Застрявшие на горе в Непале альпинисты из России завершили спуск до перевала

Ведомости

Группа альпинистов из России, которые ранее застряли в горах в Непале, успешно спустилась до перевала 6500 м, передает ТАСС со ссылкой на сообщение участника группы Андрея Васильева по спутниковому телефону.

«Все в порядке, спустились по австрийскому маршруту до перевала 6500 м. Завтра уже по своей тропе», – отметил он.

24 октября Telegram-канал Shot сообщал, что альпинисты уже несколько дней не могут спуститься с вершины Манаслу в Непале и находятся на высоте 8163 м.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте