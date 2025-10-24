Застрявшие на горе в Непале альпинисты из России завершили спуск до перевала
Группа альпинистов из России, которые ранее застряли в горах в Непале, успешно спустилась до перевала 6500 м, передает ТАСС со ссылкой на сообщение участника группы Андрея Васильева по спутниковому телефону.
«Все в порядке, спустились по австрийскому маршруту до перевала 6500 м. Завтра уже по своей тропе», – отметил он.
24 октября Telegram-канал Shot сообщал, что альпинисты уже несколько дней не могут спуститься с вершины Манаслу в Непале и находятся на высоте 8163 м.