El Pais: Собчак подала документы на ВНЖ в Испании
Журналистка Ксения Собчак подала документы на получение вида на жительство (ВНЖ) в Испании, сообщила газета El Pais.
Согласно материалу, Собчак получила пятилетнюю визу во Франции, что позволило ей свободно перемещаться по странам Шенгенской зоны. После этого она приехала в Испанию. Документы на ВНЖ журналистка подала на себя и своего сына.
Заявление все еще находится на рассмотрении, рассказали источники газеты. По другой информации, Собчак получила трехлетнее разрешение на удаленную работу в Испании в качестве индивидуального предпринимателя, пишет El Pais.
В апреле 2022 г. издание Haaretz со ссылкой на источник сообщило, что Собчак получила гражданство Израиля. В октябре того же года телеведущая и медиаменеджер Тина Канделаки опубликовала фото израильского паспорта журналистки в своем Telegram-канале.