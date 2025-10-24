Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Вильфанд посоветовал жителям Москвы сменить шины на зимние с 27 октября

Ведомости

Водителям автомобилей в Москве желательно сменить летние шины на зимние во второй половине следующей недели, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.

«Да, я бы рекомендовал москвичам менять резину. Думаю, что это целесообразно уже во второй половине следующей недели, потому что температура днем уже будет около 5 градусов», – сказал метеоролог.

При этом Вильфанд отметил, что решение по конкретному автомобилю должен принимать водитель самостоятельно, исходя из потребностей машины и самих шин. Если резина шипованная, лучше повременить с заменой.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте