Вильфанд посоветовал жителям Москвы сменить шины на зимние с 27 октября
Водителям автомобилей в Москве желательно сменить летние шины на зимние во второй половине следующей недели, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС.
«Да, я бы рекомендовал москвичам менять резину. Думаю, что это целесообразно уже во второй половине следующей недели, потому что температура днем уже будет около 5 градусов», – сказал метеоролог.
При этом Вильфанд отметил, что решение по конкретному автомобилю должен принимать водитель самостоятельно, исходя из потребностей машины и самих шин. Если резина шипованная, лучше повременить с заменой.