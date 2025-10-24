Роскомнадзор заблокировал крупнейшую в мире базу данных аниме
Роскомнадзор заблокировал для российских пользователей сайт Myanimelist – это одна из крупнейших мировых баз данных по аниме и манге, следует из единого реестра ведомства.
Доступ к сайту был ограничен 22 октября после внесения в Единый реестр доменных имен, сайтов и сетевых адресов, содержащих информацию, распространение которой запрещено в РФ.
Myanimelist насчитывает более 25 млн пользователей.
Аниме – жанр анимации, зародившийся в Японии в начале ХХ века. Многие произведения аниме ориентированы не на детей, но на подростков и взрослую аудиторию, что поспособствовало популярности жанра по всему миру.
Мангой называются японские комиксы и графические романы, многие из которых были экранизированы в жанре аниме.