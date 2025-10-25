Наркокартели начали прятать кокаин в соках и специях для доставки в Европу
Европейские наркокартели все чаще используют химические и технические ухищрения, чтобы провозить кокаин в контейнерах с продуктами и сырьем, заявил президент Федерального управления криминальной полиции Германии (BKA) Хольгер Мюнх. Его слова передает Bild.
По его словам, преступные сети не только маскируют наркотик под пищевые товары, но и применяют новые маршруты и методы переработки.
«Преступники изобретательны и могут гибко использовать свои порой огромные финансовые ресурсы для корректировки своих методов контрабанды», – отметил Мюнх. Он указал, что для сокрытия кокаина группировки прибегают к смешиванию его с продуктами – соками, специями, даже пластмассами – так, что при приходном контроле в портах и аэропортах наркотик не обнаруживается.
Далее кокаин, по данным BKA, извлекают в нелегальных лабораториях в коммерческих районах и приводят в пригодную для употребления форму. Такие схемы осложняют работу правоохранительных органов и требуют новых методов лабораторной экспертизы.
Отмечается также сдвиг в логистике: если в 2023 г. в крупных европейских хабах, таких как Антверпен и Роттердам, было изъято около 175 т кокаина, то в 2024 г. – лишь 69 т. По словам Мюнха, это вовсе не означает сокращение поставок, а свидетельствует о перераспределении потоков и переходе на альтернативные маршруты контрабанды.
BKA и партнерские агентства в ЕС вынуждены усиливать межведомственное сотрудничество и обновлять методы контроля в портах, на складах и в грузоперевозках, подчеркнул глава ведомства. Правоохранители призывают усилить мониторинг пищевой и сырьевой продукции, а также расширить международный обмен оперативной информацией.
Эксперты Bild предупреждают, что рост применяемых уловок повышает риск того, что запрещенные вещества проникнут в легальные цепочки поставок, что затруднит не только пресечение контрабанды, но и гарантирование безопасности потребительских товаров.