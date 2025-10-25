Наркокартели начали прятать кокаин в соках и специях для доставки в Европу

Отмечается также сдвиг в логистике: если в 2023 г. в крупных европейских хабах, таких как Антверпен и Роттердам, было изъято около 175 т кокаина, то в 2024 г. – лишь 69 т. По словам Мюнха, это вовсе не означает сокращение поставок, а свидетельствует о перераспределении потоков и переходе на альтернативные маршруты контрабанды.