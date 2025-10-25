Газета
Главная / Общество /

Скончался заслуженный артист России Алексей Золотницкий

Ведомости

На 80-м году жизни ушел из жизни заслуженный артист России, актер театра и кино Алексей Золотницкий, сообщают «Известия».

Золотницкий был известен широкой публике как разноплановый актер. В его фильмографии – роль Роджерса в знаменитом детективе «Десять негритят», образ главаря преступной группировки в драме «Поезд до Бруклина», участие в культовой картине «Черный квадрат» и многих других проектах.

Однако особое место в его творчестве занимала работа в дубляже. Голос Золотницкого звучал за таких актеров кино, как Ален Делон, Роберт де Ниро, Энтони Хопкинс и Роберт Редфорд. Последний, по словам коллег актера, даже направил ему личную благодарность после выхода фильма «Три дня Кондора».

